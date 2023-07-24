Trabzonspor'da büyük şok! Mislav Orsic şaşırttı...

Süper Lig'in yeni sezonuna teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde hazırlanan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna birçok futbolcuyu katan bordo - mavililerde en dikkat çeken takviye Mislav Orsic olmuştu. Hırvat yıldız, Slovenya'da devam eden hazırlık kampının dün sabah yapılan çalışmasında sakatlanmıştı. MR'ı çekilen bordo - mavili futbolcudan kötü haber geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'in yeni sezonunda zirveyi hedefleyen Trabzonspor, yeni transferinden gelen haberle sarsıldı. Şu ana kadar kadrosuna birçok futbolcuyu katan bordo - mavililerin takviyeleri arasında en dikkat çeken isim Mislav Orsic olmuştu.

Trabzonspor'un Slovenya kampında yapılan antrenmanda sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalan 30 yaşındaki futbolcunun son durumu belli oldu.

Bordo - mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Dr. Ahmet Beşir'in açıklamasında, "Takımımızın dün yapılan antrenmanı sırasında sakatlanan oyuncumuz Mislav Orsic’in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmış olup en kısa sürede operasyonu planlanmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre tecrübeli futbolcu, sahalardan 9 ay boyunca uzak kalacak.

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