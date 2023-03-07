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Spor Trabzonspor'da bir veda daha! Art arda büyük şok....
Spor

Trabzonspor'da bir veda daha! Art arda büyük şok....

Geçtiğimiz hafta içinde Ahmet Ağaoğlu, bugün Abdullah Avcı ve sezon sonu ise Trabzonspor'un öz evlatlarından Yusuf Yazıcı'nın Rusya'ya geri döneceği aktarıldı

Yeniakit Publisher
2023-03-07 18:01:00 -
Trabzonspor'da bir veda daha! Art arda büyük şok....

Geçtiğimiz hafta içinde Ahmet Ağaoğlu, bugün Abdullah Avcı ve sezon sonu ise Trabzonspor'un öz evlatlarından Yusuf Yazıcı'nın Rusya'ya geri döneceği aktarıldı.

Bonservisi Lille'de bulunan Yusuf Yazıcı'nın ikinci Trabzonspor dönemi istediği gibi ilerlemiyor. Sezon sonunda bordo-mavili ekiple yollarını ayırıp Fransa'ya geri dönecek Yusuf'un kariyer planlaması yavaş yavaş netleşiyor. Yüksek maliyeti nedeniyle Trabzonspor'da kalamayacak Yusuf'u eski takımı CSKA Moskova'nın transfer edeceği öğrenildi.

Bir dönem gösterdiği performansla Fransa ekiplerinden Lille'e kadar yükselen ve orada şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı yeniden Trabzonspor'a dönerek eski günlerine gelmek istiyordu. Trabzon günleri istediği gibi gitmeyen yıldız oyuncunun sezon sonunda CSKA Moskova'ya döneceği ifade edildi.

Yusuf, Rusya'da 10 maça çıkmış ve 8 gol atmıştı. Bu performansın ardından CSKA Moskova ile Lille bonservis görüşmelerine başlamış fakat sonuç elde edememişti.

Rusların, sezon sonunda Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katacağı öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun da yeniden Rusya'ya dönmeye sıcak baktığı ve bu transfer için elinden gelen yardımı yapacağı ifade edildi.
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