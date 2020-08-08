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Spor

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'un menajeriyle görüştü! "Bize teklif getirme"

Şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun takımdan ayrılmasını istemediği Alexander Sörloth'un menajerine "Bize teklif getirme" dediği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 17:31:00 -
Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'un menajeriyle görüştü! "Bize teklif getirme"

Bu sezon gösterdiği performansla transfer sezonunun aranan ismi haline gelen Alexander Sörloth; Napoli, Lazio, Dortmund gibi kulüplerin radarına girdi.

Norveçli yıldızı bırakmak istemeyen Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Sörloth'un menajeriyle görüştüğü ve "Sörloth burada mutlu. Biz de onunla olmaktan mutluyuz. Astronomik bir öneri gelmediği takdirde kesinlikle onu bırakmayız. Bize Sörloth için teklif getirme" dediği kaydedildi.

Yeni sezonda da hedefini "şampiyonluk" olarak belirleyen Karadeniz ekibi, en çok Alexander Sörloth'un performansına güveniyor.

Kariyerinin en parlak dönemini Trabzonspor'da geçiren yıldız golcü, Türkiye Kupası zaferinin ardından yaptığı açıklamada da, "Burada mutluyum. Kontratım var" demişti.

Trabzonspor, bonservisini 6 milyon euroya alabili

Bordo-Mavililer, Sörloth'u geçen sezon başında 2 yıllığına İngiliz ekibi Crystal Palace'tan kiralanmıştı.

Karadeniz ekibi, bu sezon sonunda Alexander Sörloth'un bonservisini 6 milyon euro karşılığında satın alabilir.

Kaynak: Fanatik

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