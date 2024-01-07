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Spor Trabzonspor'da ayrılık! Bir başka Süper Lig ekibine katıldı...
Spor

Trabzonspor'da ayrılık! Bir başka Süper Lig ekibine katıldı...

Yeniakit Publisher
2024-01-07 17:39:00 -
Trabzonspor'da ayrılık! Bir başka Süper Lig ekibine katıldı...

VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'un gözden çıkardığı Dimitrios Kourbelis'i kiralık olarak kadrosuna katıyor.

11 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesi Süper Lig'de hareketli günler yaşanmaya başladı. Son haftalarda kötü sonuçlar alan VavaCars Fatih Karagümrük transferde ilk adımı atıyor.

VavaCars Fatih Karagümrük Trabzonspor'un gözden çıkardığı Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna katıyor.

Trtspor'un haberine göre; İstanbul ekibi, Yunan orta sahanın sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda futbolcu ve Trabzonspor ile anlaşmaya vardı.

Bordo-Mavili kulüp sezon başında Dimitrios Kourbelis'i Panathinaikos'tan bedelsiz olarak kadrosuna katmış ve 2025 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.
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