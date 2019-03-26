Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, basına kapalı olarak gerçekleştirilen akşam antrenmanında yenilenme çalışmaları yapıldığı bildirildi. Oyunculardan Kamil Ahmet Çörekçi ve Joao Pereira'nın takımdan ayrı özel çalıştığı, Abdülkadir Ömür'ün ise takımla çalışmalara başladığı belirtildi. Bordo-mavili takım yarın yapacağı çift antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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