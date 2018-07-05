THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

Trabzonspor'da Amr Warda sesleri!

Trabzonspor bonservisi PAOK'ta olan Amr Warda'yı transfer etmek için girişimlere başladı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 01:03
Trabzonspor'da Amr Warda sesleri!

Trabzonspor, geçen sezon Atromitos’ta kiralık olarak forma giyen Amr Warda için PAOK’a kiralama teklifi yaptı…

PAOK’un 2.3 milyon Euro’ya Rusya’dan Grozny takımından Jaba’yı almasıyla forma şansı kalmayan Warda’nın menajerler aracılığıya bordo-mavili takıma önerildiği bildirildi. Özkan Sümer ve Ünal Karaman’ın aradığı golcü kanat oyuncusu özelliklerine sahip olan Warda için 200 bin Euro kiralama ve 2.5 milyon Euro’luk da satın alma bedeli ile bir teklifin sunulduğu bildirildi.

PAOK’un vereceği cevaba göre Warda’nın gelecek sezon Trabzonspor forması giyebileceği bildirildi.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 01:03
  1. Karaman
  2. Trabzonspor
  3. PAOK
  4. Amr Warda

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'nin faturaları alay konusu oldu!
    1. CHP'nin faturaları alay konusu oldu!
    2. 6 bin 832 polisle dev operasyon
    3. Fatih Terim onayladı! Galatasaray,..
    4. Resti çekti: Hürmüz Boğazı'nı kapatırız
    5. Türkiye ve Ukrayna'dan İHA hamlesi!
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı..
    7. Fenerbahçe'nin yıldızı Giuliano'ya..
    8. AB'ye resti çekti: Kabul etmeyeceğiz!
    9. Beşiktaş Babel'in alternatifini buldu!..
    10. Trabzonspor'da Amr Warda sesleri!
    11. Gamze Özçelik'ten Berna Laçin'e sert..
    12. İnce'nin fotoğraflarını çeken isim..
    13. Akdeniz'de deprem
    14. Tanker ile yük gemisi çarpıştı
    15. Muharrem İnce Erzurum'da! Yüz ifadesi..
    16. Alpay Özalan Meclis'e kayıt oldu:..
    17. CHP'nin çamuru elinde kaldı! YSK ile..
    18. Eşcinsel sapkınlardan çocuk istismarı!
    19. Trabzonspor'da sakatlık üzüntüsü..
    20. WhatsApp bunu yapanlara 50 bin dolar..
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
    İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
    Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...
    Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...
    Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e sağlam kapak! Tepkiler çığ gibi büyüyor...
    Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e sağlam kapak! Tepkiler çığ gibi büyüyor...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Berna Laçin pişkince kıvırdı! Medine iftirasına cevap veremedi, Kudüs'ü ise...
    Berna Laçin pişkince kıvırdı! Medine iftirasına cevap veremedi, Kudüs'ü ise...
    Sofuoğlu meclise Lamborghini'yle geldi!
    Sofuoğlu meclise Lamborghini'yle geldi!