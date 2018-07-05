Trabzonspor'da Amr Warda sesleri!

Trabzonspor, geçen sezon Atromitos’ta kiralık olarak forma giyen Amr Warda için PAOK’a kiralama teklifi yaptı…

PAOK’un 2.3 milyon Euro’ya Rusya’dan Grozny takımından Jaba’yı almasıyla forma şansı kalmayan Warda’nın menajerler aracılığıya bordo-mavili takıma önerildiği bildirildi. Özkan Sümer ve Ünal Karaman’ın aradığı golcü kanat oyuncusu özelliklerine sahip olan Warda için 200 bin Euro kiralama ve 2.5 milyon Euro’luk da satın alma bedeli ile bir teklifin sunulduğu bildirildi.

PAOK’un vereceği cevaba göre Warda’nın gelecek sezon Trabzonspor forması giyebileceği bildirildi.