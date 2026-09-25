Tütünde işler tersine döndü: Erkekler bırakıyor kadınlar başlıyor!

Türkiye, erkeklerde akciğer kanseri sıklığı ve buna bağlı ölümlerde dünyada ilk sırada yer alıyor. 2024 verilerine göre, tüm ölümlerin yüzde 67,3'ü sigarayla doğrudan ilişkili olan dolaşım, tümör ve solunum sistemi hastalıklarından kaynaklanıyor. Tütün dumanına maruz kalmak, yalnızca tütün ürünü kullananları değil, aynı ortamı paylaşan çocukları, gençleri, aileleri ve çalışanları da etkiliyor. Bu maruziyet, kalp ve damar hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları ve akciğer kanseri başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor.