Tarla fiyatı cep yakıyor: 30 bin ton üretim bekleniyor!

"AVRUPA, ORTADOĞU VE ASYA ÜLKELERİNE İHRAÇ EDİLİYOR" İşçi Hakan Diri ise, "Adı üstünde Maraş acı biber. Bu ürün Avrupa, Ortadoğu ve Asya ülkelerine ihraç ediliyor" diye konuştu. İşçi Ahmet Çolak da "Ürünlerimiz genellikle Kahramanmaraş ve Gaziantep'e gidiyor. Biberin fiyatı ilk çıktığında 200 liraydı şuanda 150 ile 200 civarında değişiyor kalitesine göre" ifadelerini kullandı.