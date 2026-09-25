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Tarla fiyatı cep yakıyor: 30 bin ton üretim bekleniyor!

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Tarla fiyatı cep yakıyor: 30 bin ton üretim bekleniyor!

Türkiye'nin pul biber ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Kahramanmaraş'ta, coğrafi işaretli Maraş biberinin hasadı başladı.

#1
Foto - Tarla fiyatı cep yakıyor: 30 bin ton üretim bekleniyor!

Kahramanmaraş’ın coğrafi işaretli ürünü Maraş biberinde hasat başladı. Tarlalardan toplanan biberler güneşte kurutularak pul biber, toz biber, ipek pul biber ve isot gibi ürünlere dönüştürülüp iç ve dış piyasaya gönderiliyor.

#2
Foto - Tarla fiyatı cep yakıyor: 30 bin ton üretim bekleniyor!

PUL BİBER ÜRETİMİNDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ Kahramanmaraş’ta yaklaşık 12 bin dekarlık alanda yetiştirilen Maraş biberinde bu yıl da yaklaşık 30 bin ton üretim bekleniyor. Üretimin 500’ün üzerinde çiftçi tarafından gerçekleştirildiği kentte, biber yetiştiriciliğinde Türkiye’de dördüncü, pul biber üretiminde ise birinci sırada bulunuluyor. Hasadın ardından tarlalardan toplanan biberler kurutma alanlarında sergilere seriliyor. Güneş altında günlerce bekletilerek kurutulan biberler daha sonra işlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor.

#3
Foto - Tarla fiyatı cep yakıyor: 30 bin ton üretim bekleniyor!

Kentte Maraş biberini pul kırmızı biber, toz kırmızı biber, ipek pul kırmızı biber ve isot gibi ürünlere dönüştürerek satışını yapan 65 firma faaliyet gösteriyor. Hasadın yeni başlaması nedeniyle biberin kilogram fiyatı tarlada 150 ile 200 lira arasında değişiyor. Tarlalarda başlayan hasat, kurutma alanları ve fabrikalardaki işlemlerin ardından ürünlerin iç ve dış pazara gönderilmesiyle devam ediyor.

#4
Foto - Tarla fiyatı cep yakıyor: 30 bin ton üretim bekleniyor!

"BAHARATLAR ÇOK GÜZEL OLACAK" Hasat yapan üretici Siyamettin Çolak, "Çalışanlarımız sabahın erken saatlerinde işe başlıyor. Burada toplanan biberler sergene götürülüyor ve kurutulduktan sonra fabrikalara gönderiliyor. Biber kaliteli ve baharatlar çok güzel olacak bu yıl" dedi.

#5
Foto - Tarla fiyatı cep yakıyor: 30 bin ton üretim bekleniyor!

Hasat yapan işçilerden Hacer Derebeyi, sabah erken saatlerde kalkıp biber hasadı gerçekleştirmeye geldiklerini belirterek, "Sabah gelip öğleden sonra iki gibi gidiyoruz. Biber çok güzel, pul ve toz biberler oluyor bizler de tüketiyoruz" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Tarla fiyatı cep yakıyor: 30 bin ton üretim bekleniyor!

"AVRUPA, ORTADOĞU VE ASYA ÜLKELERİNE İHRAÇ EDİLİYOR" İşçi Hakan Diri ise, "Adı üstünde Maraş acı biber. Bu ürün Avrupa, Ortadoğu ve Asya ülkelerine ihraç ediliyor" diye konuştu. İşçi Ahmet Çolak da "Ürünlerimiz genellikle Kahramanmaraş ve Gaziantep'e gidiyor. Biberin fiyatı ilk çıktığında 200 liraydı şuanda 150 ile 200 civarında değişiyor kalitesine göre" ifadelerini kullandı.

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