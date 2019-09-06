Trabzonspor'da Alexander Sörloth'un Hedefi Premier Lig!

Trabzonspor’da iyi bir başlangıç yapan Alexander Sörloth, Premier Lig’e dönme hedefinin olduğunu ancak şu anda bordo-mavilileri düşündüğünü belirtip, “Trabzonspor için elimden geleni yaparak, goller atmak ve kupalar kazanmak istiyorum” yorumunu yaptı.

HEDEFİM İNGİLTERE LİGİ

23 yaşındaki forvet, “Crystal Palace, 2 yıllık sürede beni sürekli izleyecek ve gelişimimi görecek. Aynı zamanda buradaki 2 yıllık kira kontratı bittiğinde oturup konuşulacak. Kira döneminden sonra zor bir karar aşaması olacaktır” dedi.

"Her zaman bir futbolcu olarak hedefiniz Premier Lig seviyesinde oynamaktır. Ama şu anda tek düşündüğüm elimden gelenin en iyisiyle Trabzonspor’a hizmet etmek. Trabzonspor için elimden geleni yaparak, goller atmak ve kupalar kazanmak istiyorum” diye konuştu.