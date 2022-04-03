Trabzonspor'da 3 futbolcu cezalı duruma düştü
Trabzonspor'un Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta bordo-mavili ekipte 3 futbolcu cezalı duruma düştü.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti.
1-1 devam eden karşılaşmada hakem Zorbay Küçük 6 kez sarı ve 1 kez ise kırmızı kartına başvurdu.
Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, Djaniny ve Manolis Siopis gördükleri sarı kart sonrası Gaziantep FK maçında cezalı duruma düştü.
Beşiktaş'ta ise Cyle Larin Siopis'e yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Siyah-beyazlılar 32. haftada Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.