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Spor Trabzonspor'da 3 futbolcu cezalı duruma düştü
Spor

Trabzonspor'da 3 futbolcu cezalı duruma düştü

Trabzonspor'un Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta bordo-mavili ekipte 3 futbolcu cezalı duruma düştü.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 23:01:00 -
Trabzonspor'da 3 futbolcu cezalı duruma düştü

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti.

1-1 devam eden karşılaşmada hakem Zorbay Küçük 6 kez sarı ve 1 kez ise kırmızı kartına başvurdu.

Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, Djaniny ve Manolis Siopis gördükleri sarı kart sonrası Gaziantep FK maçında cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ta ise Cyle Larin Siopis'e yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Siyah-beyazlılar 32. haftada Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

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