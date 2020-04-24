  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Trabzonspor'a sürpriz forvet: Adolfo Gaich

Yeni sezonda güçlü bir kadro ile girmek isteyen Trabzonspor, San Lorenzo'da forma giyen Adolfo Gaich'i yakın markaja aldı.

2020-04-24 15:47:00 -
Trabzonspor'a sürpriz forvet: Adolfo Gaich

Sörloth için Avrupa devleri yarışırken Ekuban’da da durum farksız. Trabzonspor, lig bittikten sonra iki oyuncusunu da yüksek rakamlara satabilir.

Yeni forvet Arjantin'den

Bunu göz önünde bulunduran yönetim golcü listesini şimdiden hazırlarken, pek çok isim gündemde. Bunlardan biri de Adolfo Gaich.

Sezon başında yine Fırtına’nın radarında olan 21 yaşındaki Arjantinli yıldız, San Lorenzo forması giyiyor. Arjantin’in dikkat çeken golcüleri arasında yer alan Gaich, 1.90 boyunda ve tam anlamıyla pivot santrfor özelliklerini taşıyor. İspanya’nın yüksek tirajlı gazetesi AS’ın Güney Amerika edisyonuna göre Trabzonspor, Gaich için Avrupa kulüpleriyle yarışıyor. Fırtına’nın yanı sıra İtalyan ekibi Lazio ve Belçika’dan Club Brugge, Gaich’i transfer etmek istiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı