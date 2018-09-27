Trabzonspor'a kendi oyuncularından şok! Bu sefer de Juraj Kucka...

Son 2 haftadır forma şansı bulamayan ve yedek kulübesinde oturan Juraj Kucka, parasını tahsil edemediğini gerekçe gösterip Trabzonspor’u TFF’ye şikayet etti. Bu durum yönetim tarafından da teyit edilince oyuncu, taraftarları kızdırdı.



MAAŞLAR YATMIYOR

Burak Yılmaz’ın alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Trabzonspor’u Türkiye Futbol Federasyonu'na gitmişti. Juraj Kucka Bordo-Mavili kulüpten yıllık 2 milyon 250 bin euro garanti ücret alıyordu. Parasının söz verilen zamanda ödenmediğini öne sürüp federasyona başvurdu. Trabzonspor, Kucka’nın parasını ay sonuna kadar hesabına yatırmak zorunda. Aksi halde Slovak oyuncunun serbest kalma hakkı doğuyor. Diğer oyuncuların da TFF'ye başvurması gerekiyor.