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Trabzonspor'a kendi oyuncularından şok! Bu sefer de Juraj Kucka...

Burak Yılmaz’ın alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Trabzonspor’u Türkiye Futbol Federasyonu’na şikayet etmesinin den sonra bir şok da Kucka'dan geldi.

27 Eylül 2018 Perşembe 16:33
Trabzonspor'a kendi oyuncularından şok! Bu sefer de Juraj Kucka...

Son 2 haftadır forma şansı bulamayan ve yedek kulübesinde oturan Juraj Kucka, parasını tahsil edemediğini gerekçe gösterip Trabzonspor’u TFF’ye şikayet etti. Bu durum yönetim tarafından da teyit edilince oyuncu, taraftarları kızdırdı.

MAAŞLAR YATMIYOR
Burak Yılmaz’ın alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Trabzonspor’u Türkiye Futbol Federasyonu'na gitmişti. Juraj Kucka Bordo-Mavili kulüpten yıllık 2 milyon 250 bin euro garanti ücret alıyordu. Parasının söz verilen zamanda ödenmediğini öne sürüp federasyona başvurdu. Trabzonspor, Kucka’nın parasını ay sonuna kadar hesabına yatırmak zorunda. Aksi halde Slovak oyuncunun serbest kalma hakkı doğuyor. Diğer oyuncuların da TFF'ye başvurması gerekiyor.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 16:33
  1. Trabzon
  2. burak yılmaz
  3. juraj kucka

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