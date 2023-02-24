Trabzonspor'a gol atan Basel'in forveti bakın nereli çıktı! Çok şaşıracaksınız…
İsviçre Süper Lig ekibi Basel'de forma giyen Mohamed Zeki Amdouni, dün akşam oynanan Trabzonspor maçında bordo-mavililerin ağlarına bir gol gönderdi. Gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncunun Trabzonlu olduğu ortaya çıktı.
İsviçre Süper Lig ekibi Basel'de forma giyen Mohamed Zeki Amdouni, dün akşam oynanan Trabzonspor maçında bordo-mavililerin ağlarına bir gol gönderdi. Gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncunun Trabzonlu olduğu ortaya çıktı.
Attığı gollerle futbol gündemine düşen Mohamed Zeki Amdouni'nin Türk ve Trabzonlu olduğu öğrenildi. 1 kez Türkiye U21'de forma giyen genç oyuncunun Trabzonspor'a karşı performansı alkış topladı.
Basel-Trabzonspor maçının ilk dakikalarında topu ağlarla buluşturan Zeki Amdouni, karşılaşma boyunca iyi bir performans sergiledi.
BABASI TRABZONLU
Basel formasıyla bu sezon 5 maçta görev alan Zeki Amdouni, 1 gol atmayı başardı. Annesi Tunuslu, babası ise Türk olan Zeki Amdouni, 4 Aralık 2000'de İsviçre'de doğdu. Babasının Trabzonlu olduğunun ortaya çıkması bordo-mavilileri şaşırttı.
İsviçre U20 Takımı'nda forma giydikten sonra Türkiye U21'den de davet alan genç oyuncu, milli takım tercihini İsviçre'den yana kullandı.