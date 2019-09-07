Trabzonspor’a büyük şok! Genç yıldız 6 ay sahalardan uzak kalacak
Avrupa’nın radarına giren Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ün ameliyat olacağı ve yaklaşık 5-6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.07 Eylül 2019 Cumartesi 16:00
UEFA Avrupa Ligi'nde AEK maçında dizinden sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'den bordo-mavililere kötü haber geldi.
61 Saat'in aktardığı habere göre 20 yaşındaki futbolcuda menisküs yırtığı tespit edildi. Ameliyat edileceği belirtilen genç oyuncunun yaklaşık 5-6 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
Abdülkadir Ömür, bu sezon bordo-mavili formayla çıktığı 6 resmi maçta 1 gol atarken 2 de asist yapmıştı.
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