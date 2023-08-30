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Spor Trabzonspor'a bomba bir müjde: Nihayet golcü geliyor...
Spor

Trabzonspor'a bomba bir müjde: Nihayet golcü geliyor...

Yeniakit Publisher
2023-08-30 17:42:00 -
Trabzonspor'a bomba bir müjde: Nihayet golcü geliyor...

Bordo-mavililerde Petkovic transferinde mutlu sona ulaşılmazken gündeme Carlos Vinicius geldi. Fulham'ın 28 yaşındaki santrforunu kiralamak için teklif yapan Trabzonspor Yönetimi, cevap bekliyor.

Bordo-mavililerde Petkovic transferinde mutlu sona ulaşılmazken gündeme Carlos Vinicius geldi. Fulham'ın 28 yaşındaki santrforunu kiralamak için teklif yapan Trabzonspor Yönetimi, cevap bekliyor.

Yaklaşık 2.5 aydır forvet transferini sonuçlandıramayan Trabzonspor, ısrarla Bruno Petkovic'i bekliyordu. Oyuncuya çok cazip bir teklif yapan hatta 3 yıllık kontrat için el sıkışan Bordo-Mavililer, Dinamo Zagreb'e ise 3.5 milyon euro önermişti.

Mukavelesinin bitmesine 1 sene kalan Petkovic, Hırvat ekibinin önceki 2 teklifini kabul etmezken, son günlerde taraflar arasındaki görüşmeler yine hızlandı.

Hırvatistan medyası, 3 önemli yıldızını satan Zagreb ekibinin, Petkovic'e 1 milyon euro'nun üzerinde maaşla yeni sözleşme önerdiğini ve oyuncunun bu kez kalmaya sıcak baktığını yazdı

Fanatik'in haberine göre bu gelişmeler Bordo-Mavili yönetimin planlarını fazlasıyla bozarken, listedeki diğer isimlerden Carlos Vinicius için harekete geçildi.
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Fulham'ın 28 yaşındaki santrforunu kiralamak için teklif yapan Trabzonspor Yönetimi, cevap bekliyor.

Geçtiğimiz sezon Benfica'dan 5 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibine giden 1.90 boyundaki Brezilyalı yıldız, bu yıl takımda yedek oyuncu konumunda ve süre alamıyor.

Daha önce Napoli ve Tottenham gibi Avrupa'nın dev ekiplerinde de görev yapan Vinicius'un yanı sıra Young Boys'tan Nsame de gündemde..

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