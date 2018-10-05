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Trabzonspor'a bir kötü haber daha!

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Çalımbay ile Trabzonspor arasında devam eden davada TFF Tahkim Kurulu kararını verdi ve Rıza Çalımbay'a 345 bin Euro ödenmesini hükmetti.

05 Ekim 2018 Cuma 11:37
Trabzonspor'a bir kötü haber daha!

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile Trabzonspor arasında devam eden davada TFF Tahkim Kurulu kararını verdi.

Karadeniz ekibinin başvurusunu reddeden Tahkim Kurulu, Bordo-Mavili ekibi, eski hocası Rıza Çalımbay’a tazminat ödemesine hükmetti.

Buna göre Fırtına, başarılı çalıştırıcıya 345 bin Euro (2.4 milyon TL) ödeyecek. 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 11:37
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