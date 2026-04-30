Ardahan’da tilkinin kar keyfi! Beyaz örtünün ortasında görüntülendi
Ardahan’da kış şartlarının sürdüğü 2750 rakımlı Yalnızçam Kayak Tesisleri bölgesinde bir tilki, karla kaplı arazide dinlenirken kameralara yansıdı.
Ardahan’da kışın etkisini sürdürdüğü Yalnızçam Kayak Tesisleri’nde bir tilkinin kar üzerindeki sakin anları kameraya yansıdı.
Etrafını dinlemeyi ihmal etmedi
Soğuk havaya rağmen oldukça sakin görünen tilkinin zaman zaman etrafını kontrol ederek dinlenmeye devam ettiği gözlendi. Beyaz örtü üzerinde bir süre dinlenen tilki, çevresini kontrol ettikten sonra bulunduğu noktadan ayrıldı. Zaman zaman durarak etrafını dinleyen tilkinin tehlikelere karşı oldukça dikkatli davrandığı gözlendi.