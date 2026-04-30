Toplu taşımada bayram jesti: İki tarihte ulaşım bedava

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında toplu taşıma kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir karar alındı. Cumhurbaşkanı kararıyla, belirlenen raylı sistem hatlarında seferler gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistme Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.