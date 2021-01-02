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Spor Trabzonspor'a bir iyi bir kötü haber
Spor

Trabzonspor'a bir iyi bir kötü haber

Trabzonspor'un Karagümrük maçı kamp kadrosu belli oldu. Abdülkadir Ömür kafilede yer alırken, Vitor Hugo ise kadroda yer almadı.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 16:13:00 -
Trabzonspor'a bir iyi bir kötü haber

Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük karşısında deplasmanda mücadele edecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç kadrosu için kararını verdi. Açıklanan listede sakatlığı atlatan Abdülkadir Ömür de bulundu. Sakatlığı bulunan Vitor Hugo ise kadroda yok.

Trabzonspor'un Fatih Karagümrük maçı kadrosu şu şekilde:

Uğurcan, Erce, Arda, Majid, Edgar, Campi, Hüseyin, Pereira, Serkan, Faruk Can, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Abdülkadir Parmak, Abdulkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Safa, Ekuban, Djaniny, Afobe.

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