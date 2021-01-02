Trabzonspor'a bir iyi bir kötü haber
Trabzonspor'un Karagümrük maçı kamp kadrosu belli oldu. Abdülkadir Ömür kafilede yer alırken, Vitor Hugo ise kadroda yer almadı.
Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük karşısında deplasmanda mücadele edecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç kadrosu için kararını verdi. Açıklanan listede sakatlığı atlatan Abdülkadir Ömür de bulundu. Sakatlığı bulunan Vitor Hugo ise kadroda yok.
Trabzonspor'un Fatih Karagümrük maçı kadrosu şu şekilde:
Uğurcan, Erce, Arda, Majid, Edgar, Campi, Hüseyin, Pereira, Serkan, Faruk Can, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Abdülkadir Parmak, Abdulkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Safa, Ekuban, Djaniny, Afobe.