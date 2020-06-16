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Spor

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman saat kaçta?

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman saat kaçta? Binlerce futbolseverin merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası detaylarına yeniakit.com.tr. adresinden ulaşabilirsiniz. Peki ama Ziraat Türkiye Kupası ne zaman olacak ve saat kaçta oynanacak? İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:18:00 -
Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası binlerce kişiyi ekran başına kitleyecek bir maç olacak. Hazırlıklarını tamamlamış olan takımlar, finale yükselmek için mücadele verecek. 

Yarı final mücadelesinde oynanan ilk müsabakada Trabzonspor kendi evinde 2-1 galip geldi. Kupadaki bir diğer mücadele ise 18 Haziran 2020 Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak.

16 Haziran 2020 Salı günü oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı saat 20:45’te başlayacak ve ATV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

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