Trabzonspor, Yusuf Sarı’yı KAP’a bildirdi
Trabzonspor, 20 yaşındaki futbolcu Yusuf Sarı’nın transferi konusunda Olympique Marsilya ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.18 Haziran 2019 Salı 19:25
Trabzonspor, 20 yaşındaki futbolcu Yusuf Sarı’nın transferi konusunda Olympique Marsilya ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Bordo-mavili kulüpten konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklama şöyle:
"Fransa’nın Olympique De Marseille Kulübünün Profesyonel Futbolcusu Yusuf Sarı’nın, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur."
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