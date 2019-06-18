Trabzonspor, Yusuf Sarı’nın transferi konusunda Olympique Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.
Trabzonspor, Yusuf Sarı’nın transferi konusunda Olympique Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.
18 Haziran 2019 Salı 19:51
Trabzonspor, Yusuf Sarı’nın transferi konusunda Olympique Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.
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