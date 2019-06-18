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Trabzonspor, Yusuf Sarı ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

18 Haziran 2019 Salı 19:14
Trabzonspor, Yusuf Sarı ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Fransa'nın Marsilya Kulübünde forma giyen Yusuf Sarı ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Fransa'nın Olympique De Marseille Kulübünün Profesyonel Futbolcusu Yusuf Sarı'nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 19:14
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