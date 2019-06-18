Trabzonspor, Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, 20 yaşındaki futbolcu Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor’da transfer harekatı sürüyor. Bordo-mavililer, son olarak kadrosuna genç futbolcu Yusuf Sarı’yı kattı. Öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen Sarı için bugün İstanbul’da Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da katılımıyla imza töreni düzenlendi. Tören sonrası açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, “Bugün ikinci transferimiz Yusuf Sarı’yla sözleşme imzaladık. Kendisi uzun süredir izleme komitemiz tarafından takip edilen, bizim de çok yakından gözlemlediğimiz genç yetenekler arasındaydı. Hem bizim hem Yusuf’un hem de Marsilya Kulübü’nün olumlu yaklaşımı neticesinde transferi sonuçlandırdık. Yusuf Sarı’ya borda-mavi formamız çok yakıştı. İnşallah bu forma altında başarılı olacaktır. Kendisine güveniyor ve yeteneğini en iyi şekilde sahaya yansıtacağına inanıyorum. Camiamıza hayırlısı olsun. Bizler hem kendi altyapımızdan hem Türkiye’den hem de yurt dışından yetenekli, karakterli ve gelecek vaat eden gençlerimizi kadromuza katarak kulübümüzün geleceğini sağlam temeller üzerine oturtacağız” diye konuştu.

"Burada olmaktan gurur duyuyorum"

Trabzonspor ile üç yıllık sözleşme imzalayan Yusuf Sarı ise şunları söyledi:

“Öncelikle başkanımıza bu güzel düşünceleri için çok teşekkür ediyorum. Umutlarını boşa çıkarmayacağıma dair söz veriyorum. Trabzonspor’u tercih etmemin birinci sebebi büyük bir camia ve köklü bir kulüp olmasıdır. İkinci nedeni de genç futbolculara değer vermesi, onlara güvenmesi ve bu düşüncelerinde ısrar etmesidir. Trabzonspor’da forma giyecek olmam çok heyecan verici. Böyle büyük bir camiada olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Taraftarlarımıza ve Trabzonspor’a çok teşekkür ediyorum.”

KAP bildirimi

Bordo-mavili kulübün genç futbolcunun transferi konusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklama ise şöyle:

"Profesyonel futbolcu Yusuf Sarı ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 1.300.000 TL garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 1.430.000 TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 1.573.000 TL garanti ücret ödenecektir.

Futbolcu menajeri CCB Menajerlik ve Danışmanlık Ltd. Şti.’ne, menajerlik hizmeti olarak 390.000 TL+KDV ödenecektir. Bu menajerlik hizmet bedeli 3 yıllık dönem için olup, futbolcunun Kulübümüzde devam etme şartına bağlıdır."