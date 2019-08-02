Trabzonspor yıldız stoperi KAP'a bildirdi Trabzonspor, Ivanildo Fernandes'in kiralanması için Portekiz temsilcisi Sporting Lisbon ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Sporting'den 23 yaşındaki stoper Ivanildo Fernandes'in kiralanması için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Trabzonspor, Ivanildo Jorge Mendes Fernandes'in kiralık olarak transferi için kulübü Sporting Lisbon ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle: "Portekiz'in Sporting CP Kulübünün profesyonel oyuncusu Ivanildo Jorge Mendes Fernandes'in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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