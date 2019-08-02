Trabzonspor yıldız stoperi KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Ivanildo Fernandes'in kiralanması için Portekiz temsilcisi Sporting Lisbon ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.02 Ağustos 2019 Cuma 21:49
Trabzonspor, Sporting'den 23 yaşındaki stoper Ivanildo Fernandes'in kiralanması için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Trabzonspor, Ivanildo Jorge Mendes Fernandes'in kiralık olarak transferi için kulübü Sporting Lisbon ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle: "Portekiz'in Sporting CP Kulübünün profesyonel oyuncusu Ivanildo Jorge Mendes Fernandes'in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
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