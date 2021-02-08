  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor yenilmezlik serisini sürdürüyor
Spor

Trabzonspor yenilmezlik serisini sürdürüyor

Trabzonspor Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek 5'te 5 yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 21:07:00 -
Trabzonspor yenilmezlik serisini sürdürüyor

Yeni Malatayaspor'la Trabzonspor Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Trabzonspor 2-0 kazandı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta Trabzonspor 50. dakikada Bakasetas ve 90+5. dakikada Nwakaeme'nin kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 42'ye çıkardı. Yeni Malatyaspor ise 29 puanda kaldı.

Trabzonspor gelecek hafta Gaziantep FK'yı konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD, Çin'i bırakıp Türkiye'yi seçti! Peş peşe geliyorlar
Dünya

ABD, Çin'i bırakıp Türkiye'yi seçti! Peş peşe geliyorlar

Çin ile ticaret savaşlarına girişen Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye pazarına yönelme kararı aldı.

Boğaziçi Üniversitesinde ikinci gezi olayı planlanmaktadır
Okur Postası

Boğaziçi Üniversitesinde ikinci gezi olayı planlanmaktadır

Gazetemiz okurlarından Ahmet Sandal, ‘Boğaziçi Üniversitesinde ikinci gezi olayı planlanmaktadır’ başlıklı yazıyı bizimle paylaştı...
Almanya'da Türkiye şaşkınlığı! Böyle duyurdular
Korona Virüs

Almanya'da Türkiye şaşkınlığı! Böyle duyurdular

Türkiye'nin koronavirüs aşılama sürecindeki başarısı Alman medyasında gündem oldu. Almanya'nın Türkiye'nin gerisinde kaldığını belirten Alma..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay