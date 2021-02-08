Trabzonspor yenilmezlik serisini sürdürüyor
Trabzonspor Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek 5'te 5 yaptı.
Yeni Malatayaspor'la Trabzonspor Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Trabzonspor 2-0 kazandı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta Trabzonspor 50. dakikada Bakasetas ve 90+5. dakikada Nwakaeme'nin kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Trabzonspor bu sonuçla puanını 42'ye çıkardı. Yeni Malatyaspor ise 29 puanda kaldı.
Trabzonspor gelecek hafta Gaziantep FK'yı konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak.