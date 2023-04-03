Trabzonspor yeni teknik direktörünü buldu! Yeni sezonda...

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella için Trabzonspor devreye giriyor! Adana Demirspor'daki başarılı sistemi ile takdir edilen Vincenzo Montella, önümüzdeki sezon Trabzonspor'un başına geçebilir.

Trabzonspor'da yeni sezonun hedefi Adana Demirspor'un başarılı hocası Vincenzo Montella oldu. Karadeniz ekibinin yakın zamanda temaslara başlaması bekleniyor. Akşam'a göre;

Trabzonspor, yeni sezonda takımın başına Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı geçirmek istiyor. İtalyan hocanın mukavelesinin sezon sonunda biteceğini bilen yönetim, şimdiden araya hatırlı kişileri sokacak ve kritik görüşmelere başlayacak.

Şu ana kadar topladığı 45 puan ile Süper Lig tablosunda 4. sırada olan Adana Demirspor, Vincenzo Montella'nın sistemi ile üst sıralarda kalmaya devam ediyor... Son olarak Galatasaray maçında da oldukça etkili paslaşmalar ve organize ataklar gerçekleştiren Adana ekibi, Okan Buruk'un takımını epey zorlamıştı.

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