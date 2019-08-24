Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'de yarın sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda 19.15'de başlayacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda Sparta Prag takımını eleyen play-off turu ilk maçında deplasmanda AEK'yı 3-1 yenerek büyük avantaj elde eden bordo-mavililer, Süper Lig'de ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa karşısında sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılan Karadeniz ekibi, Yeni Malatyaspor'u yenerek bu sezon ilk 3 puanını almanın mücadelesini verecek. Trabzonspor'da Ogenyi Onazi ile Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları bulunuyor.

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