Trabzonspor, Vodafone Park'ta güldü
Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü son dakika golüyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Süper Lig 2020-2021 Sezonu 16. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük'e konuk olan Trabzonspor, 90 dakikanın sonunda 2-1'lik skorla galibiyete uzanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Anthony Nwakaeme ve 81. dakikada Caleb Ekuban attı. Karagümrük'ün tek sayısını ise 71. dakikada Jure Balkovec kaydetti.
Bu galibiyetin ardından puanını 23'e yükselten konuk ekip Trabzonspor 7. sıraya yerleşirken, ev sahibi Fatih Karagümrük ise 21 puanla kendisine 8. sırada yer buldu.
Trabzonspor, 17. haftada gelecek hafta Göztepe'yi konuk edecek. Karagümrük ise Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.