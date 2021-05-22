Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin kupa atışması
Trabzonspor resmi twitter hesabından 2011 yılındaki şampiyonluğa gönderme yapınca Fenerbahçe'nin cevabı gecikmedi.
Trabzonspor ve Fenerbahçe'den yıl dönümünde 2011 yılı şampiyonluğu paylaşımları geldi. İlk paylaşımı Trabzonspor yaptı, Fenerbahçe'den cevap geldi.
Bordo-Mavili kulüp yaptığı paylaşımda "Emek, yürek, alınteri! Tertemiz Şampiyon..." ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.
Fenerbahçe cevap verdi!
Fenerbahçe ise 2011 sezonu şampiyonluk kupasını paylaşarak Trabzonspor'a gönderme yaptı. Fenerbahçe'nin paylaşımı da kısa süre içinde binlerce taraftarın beğenisini aldı.