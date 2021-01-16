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Spor Trabzonspor uzatmalarda kurtardı
Spor

Trabzonspor uzatmalarda kurtardı

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda, Afobe'nin attığı golle Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 21:09:00 -
Trabzonspor uzatmalarda kurtardı

Antalyaspor ile Trabzonspor Antalya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 sona erdi. Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor 12. dakikda Ekuban'ın ayağında bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Antalyaspor, 26. dakikada Amilton'un kaydettiği golle öne geçti: 1-0. Ev sahibi ekipte, Ersan Adem Gülüm, 33. dakikada 2. sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda eksik olan rakibi karşısında Trabzonspor oyunu rakip yarı alana yıkan Trabzonspor, 90+6. dakikada Afobe'nin golüyle eşitliği yakaladı: 1-1. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 27'ye, Antalyaspor ise 25'e çıkardı.

Trabzonspor gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise aynı haftayı bay geçecek.

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