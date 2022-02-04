Trabzonspor Trondsen'i gönderip İspanyol stoperi alacak!

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da Anders Trondsen'in takımdan ayrılması halinde yabancı kontenjanı İspanyol futbolcu Patric ile dolduracak.

Edgar Ie'nin sezonu kapatmasının ardından sağ ayaklı bir stoperi kadrosuna katmak için arayışlarını sürdüren Trabzonspor, yabancı sınırlaması nedeniyle öncelik verdiği yerli savunma oyuncusu transerinde istediği sonucu alamadı.

Savunmadaki arayışına rağmen bu transferi olmazsa olmaz olarak görmeyen bordo mavililer, yabancı kontenjanı dolu olduğu için Norveçli futbolcu Andres Trondsen'in takımdan ayrılması halinde yabancı stoper alacak.

28 yaşındaki futbolcu, kariyerine Villarreal altyapısında başladı. Daha sonra Barcelona'nın alt yaş gruplarında 8 yıl forma giyen İspanyol futbolcu, 2015-16'da Lazio'ya transfer oldu. Roma ekibiyle 140 maça çıkan Patric, bu sezon 15 maçta sahya çıktı ve 1 gol kaydetti.