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Spor Trabzonspor transferleri gelenler gidenler 2022-2023
Spor

Trabzonspor transferleri gelenler gidenler 2022-2023

Az transfer dönemi 8 Eylül Perşembe gece yarısı sona erdi. İlk transfer döneminin tamamlanmasının ardından futbolseverler hangi takımın kimleri renklerine bağladığını araştırmaya başladı. Trabzonspor hangi transferleri yaptı? Trabzonspor yeni transferleri kimler 2022-2023

Yeniakit Publisher
2022-09-09 11:09:00 -
Trabzonspor transferleri gelenler gidenler 2022-2023

2022-2023 sezonu birinci transfer dönemi sona erdi. Peki, Trabzonspor kimleri transfer etti?

Trabzonspor transferleri gelenler gidenler 2022-2023

Gelenler

Trezeguet

Eren Elmali

Maxi Gomez

Enis Bardhi

Umut Bozok

Marc Bartra

Doğucan Haspolat

Montasser Lahtimi

Naci Ünüvar

Stefano Denswil

Jens Strger Larsen

Yusuf Yazıcı

Gidenler

Ahmetcan Kaplan

Andreas Cornelius

Berat Özdemir

Jean Evrard Kouassi

Erce Kardeşler

Flavio

Enis Destan

Anthony Nwakaeme

Fousseni Diabate

Gervinho

Yunus Malli

Abdurrahim Dursun

Faruk Can Genç

İsmail Köybaşı

Koray Kılınıç

Anıl Başaran

Muhammet Akpınar

Salih Kavrazli

Taha Tunç

Atakan Gündüz

Hüseyin Mert Kurt

Abdulkadir Parmak (Kiralık)

Batuhan Kör      (Kiralık)

Fode Koita (Kiralık)

Safa Kınalı           (Kiralık)

Faruk Can Genç               (Kiralık)

Hakan Yeşil         (Kiralık)

Murat Cem Akpınar       (Kiralık)

Arda Akbulut     (Kiralık)

Ahmet Baha Bilgin          (Kiralık)

Kadir Sakırtaş    (Kiralık)

Stefano Denswill            

Tymoteusz Puchacz

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