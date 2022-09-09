Trabzonspor transferleri gelenler gidenler 2022-2023
Az transfer dönemi 8 Eylül Perşembe gece yarısı sona erdi. İlk transfer döneminin tamamlanmasının ardından futbolseverler hangi takımın kimleri renklerine bağladığını araştırmaya başladı. Trabzonspor hangi transferleri yaptı? Trabzonspor yeni transferleri kimler 2022-2023
2022-2023 sezonu birinci transfer dönemi sona erdi. Peki, Trabzonspor kimleri transfer etti?
Trabzonspor transferleri gelenler gidenler 2022-2023
Gelenler
Trezeguet
Eren Elmali
Maxi Gomez
Enis Bardhi
Umut Bozok
Marc Bartra
Doğucan Haspolat
Montasser Lahtimi
Naci Ünüvar
Stefano Denswil
Jens Strger Larsen
Yusuf Yazıcı
Gidenler
Ahmetcan Kaplan
Andreas Cornelius
Berat Özdemir
Jean Evrard Kouassi
Erce Kardeşler
Flavio
Enis Destan
Anthony Nwakaeme
Fousseni Diabate
Gervinho
Yunus Malli
Abdurrahim Dursun
Faruk Can Genç
İsmail Köybaşı
Koray Kılınıç
Anıl Başaran
Muhammet Akpınar
Salih Kavrazli
Taha Tunç
Atakan Gündüz
Hüseyin Mert Kurt
Abdulkadir Parmak (Kiralık)
Batuhan Kör (Kiralık)
Fode Koita (Kiralık)
Safa Kınalı (Kiralık)
Faruk Can Genç (Kiralık)
Hakan Yeşil (Kiralık)
Murat Cem Akpınar (Kiralık)
Arda Akbulut (Kiralık)
Ahmet Baha Bilgin (Kiralık)
Kadir Sakırtaş (Kiralık)
Stefano Denswill
Tymoteusz Puchacz