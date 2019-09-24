Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Yaşadığımız zorluğun faturasını mağlubiyetle ödedik Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 2-1 mağlup oldukları Demir Grup Sivasspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşma adına yorumlanacak fazla bir şey olmadığını dile getiren Karaman, maç genelinde istekli, arzulu oynamaya çalıştıklarını belirtti. Özellikle deplasmanlarda pozisyonları golle değerlendiremediklerinde zorluk yaşadıklarına değinen Karaman, "Bugün detayda yaşadığımız zorluğun faturasını mağlubiyetle ödedik. Üzgünüm, çalışacağız, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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