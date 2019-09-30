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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Şükürler olsun oyuncularımız hiç itiraz...

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 4-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

30 Eylül 2019 Pazartesi 11:41
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Şükürler olsun oyuncularımız hiç itiraz...

53 yaşındaki teknik adam, takımının zorluklardan çıktığını söyledi ve oyuncuların ellerinden geleni yaptığını söyledi.

"Bazen büyük denizlerin dalgaları da alabora edebiliyor insanları''

Takımının iyi bir performans göstediğini belirten Karaman, "Biz hiçbir maça farklı hazırlanmıyoruz. Çünkü göreve başladığımız andan itibaren aidiyet duygusu içinde hazırlanıyoruz. Şükürler olsun oyuncularımız hiç itiraz etmeden ne görev verirsek ellerinden geleni yapmaya devam ediyorlar. İyi bir dönüş gösterdiler oyuncularımız. Arada bir zorluklar çıkabiliyor. Görünen o ki zorlukların üstesinden gelenlerde oyuncular oldu. İyi bir performans gösterdik. Sivas maçında bir mağlubiyetimiz var. Bazen büyük denizlerin dalgaları da alabora edebiliyor insanları. Onunla ilgili bir sorun yaşadık ama oyuncularım gereğini yaptılar." dedi.

"Basel maçı zor bir maç''

UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Basel için de konuşan tecrübeli teknik adam, "Basel maçı zor bir maç. En iyi hazırlığı yapacağız. İşimizin zor olduğunu biliyorum ama bizim gibi futbol kültürü olan takımların ülkeye karşı da sorumluılukları var. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 11:41
  1. Sivas
  2. Trabzonspor
  3. Ünal Karaman
  4. Beşiktaş
  5. Teknik direktör

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