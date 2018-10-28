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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Kazanmayı beklediğimiz bir müsabakaydı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, berabere kaldıkları Antalyaspor maçını değerlendirdi.

28 Ekim 2018 Pazar 01:40
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Kazanmayı beklediğimiz bir müsabakaydı

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da, teknik direktör Ünal Karaman yayıncı kuruluşa konuştu.

"EKSİK OLAN 2 PUANDI"

Karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyleyen Karaman, "Kazanmayı beklediğimiz bir müsabakaydı. Oyunun geneline baktığımızda sadece futbol oynamaya çalışan bir ekip vardı. Penaltı pozisyonu, gol pozisyonu özetlediniz. Her şey güzeldi ama skor istediğimiz gibi olmadı. Arzu vardı ama eksik olan 2 puandı." dedi.

Bu şekilde oynamaya devam edeceklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Ben iyi futbolculara sahip bir teknik adamım. Maçın başından sonuna kadar futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir takım var. Küçük konsantrasyon hataları oluyor. Birebir adam paylaşımlarında sıkıntıda kalıyoruz. Diego'nun vurduğu kafa pozisyonu var ceza kesilebilirdi bize. Çift forvet konusunu bugünden konuşmak için erken, oyuncularımdan memnunum Zaman zaman takımda bazı noktalarda eksiklikler oluyor. Ancak biz iyi bir takımız. Böyle oynamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

(Sporx)

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 01:40
  1. Ünal Karaman
  2. Trabzonspor
  3. Antalyaspor

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