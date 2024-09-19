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Spor Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: “Sıkıntılı durumdayız”
Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: “Sıkıntılı durumdayız”

Yeniakit Publisher
2024-09-19 19:52:00 - 2024-09-19 19:52:57
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Sıkıntılı durumdayız"

Trabzonspor erteleme maçında Kayserispor'u konuk ediyor. Maç öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Maç öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Güneş, yaptığı açıklamada, "Hepimiz başarı istiyoruz. Sıkıntılı durumdayız. 3 puanı almak istiyoruz. Kendi sahamızda ve seyircimizin önünde bu sene ilk 3 puanınımız almak istiyoruz. Bütün oyuncuların elinden geleni yapmasını bekliyorum. İyi oynamak, oyunumuzu geliştirmek ve puanlar alıp yarışa bir heyecan katmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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