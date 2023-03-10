  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yargıtay kararı bozdu! Sebebini öğrenince çok şaşıracaksınız

Karadeniz'de gizemli İHA! Hipersonik füze ateşlenince Sinop semalarında uçmaya başladı

Tarihi seçim için tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararına imzayı attı

Mehmet Sevigen'den Millet İttifakı'na deprem tepkisi: Ben o dört günü unutmuyorum!

AGD'den "Mücahid Kılıçdaroğlu" ifadelerine tepki

İngiliz Economist dergisi: Muhalefet seçime 70 gün kala olabilecek en kötü adayı seçti

Yunanistan resmen itiraf etti: Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa bunlar olacak

Sadece 2 ay süren bile var! İşte Türkiye'nin koalisyon krizleri

PKK'nın siyasi uzantısı demediler! HDP'ye teslim oldular

Masadan kalkmıştı! Erdoğan ile dün görüşen Ergün Atalay'dan yeni asgari ücret açıklaması
Spor Trabzonspor taraftarı O'nu istiyor! Bunu yapsın dedi...
Spor

Trabzonspor taraftarı O'nu istiyor! Bunu yapsın dedi...

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan ve sarı-kırmızılılara son imzasını attığını söyleyen Fatih Terim için Trabzonspor taraftarı sosyal medyada ayaklandı. Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardından yeni hocanın kim olacağı büyük merak konusu olurken bordo-mavili taraftarların bir kısmı Fatih Terim'i gündeme getirdi. 2017 yılında da Fatih Terim'i çok isteyen Trabzonsporlular, sosyal medyada anket bile yaptılar.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 16:41:00 -
Trabzonspor taraftarı O'nu istiyor! Bunu yapsın dedi...

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan ve sarı-kırmızılılara son imzasını attığını söyleyen Fatih Terim için Trabzonspor taraftarı sosyal medyada ayaklandı. Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardından yeni hocanın kim olacağı büyük merak konusu olurken bordo-mavili taraftarların bir kısmı Fatih Terim'i gündeme getirdi. 2017 yılında da Fatih Terim'i çok isteyen Trabzonsporlular, sosyal medyada anket bile yaptılar.

Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim için Trabzonspor iddiaları gündeme geldi. Taraftarların bir çoğunun tecrübeli teknik adamı gündeme getirmesi sosyal medyada herkesi heyecanlandırdı.

Galatasaray'dan ayrılırken attığı imzada ''son imzam'' kısmını ekleyen Fatih Terim'in sarı-kırmızılılara bir daha teknik direktör olarak dönmeyeceği artık netlik kazanmıştı. Abdullah Avcı'nın ayrılığının ardından Trabzonspor taraftarı sosyal medyada anket başlattı.

Fatih Terim'i bordo-mavili taraftarların bir çoğunun istemesi dikkatlerden kaçmadı.

2017 yılında Ersun Yanal'la yollarını ayıran Trabzonspor, Türkiye Futbol Direktörlüğü görevine son verilen Fatih Terim'le görüşmüş fakat anlaşma sağlayamamıştı. Trabzospor yönetiminin, bordo-mavili taraftarların bu isteği sonrası ikinci kez Fatih Terim hamlesi yapması bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fatih Terim'in yakın çevresinden alınan bilgilere göre, deneyimli çalıştırıcı Türkiye'de görev yapmak istemiyor. Avrupa ve Suudi Arabistan'dan kendisine gelen teklifleri sırasıyla reddeden Fatih Terim, güzel bir proje olması halinde yelkenlerini Avrupa'ya açacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23