Trabzonspor taraftarı O'nu istiyor! Bunu yapsın dedi...

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan ve sarı-kırmızılılara son imzasını attığını söyleyen Fatih Terim için Trabzonspor taraftarı sosyal medyada ayaklandı. Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardından yeni hocanın kim olacağı büyük merak konusu olurken bordo-mavili taraftarların bir kısmı Fatih Terim'i gündeme getirdi. 2017 yılında da Fatih Terim'i çok isteyen Trabzonsporlular, sosyal medyada anket bile yaptılar.

Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim için Trabzonspor iddiaları gündeme geldi. Taraftarların bir çoğunun tecrübeli teknik adamı gündeme getirmesi sosyal medyada herkesi heyecanlandırdı.

Galatasaray'dan ayrılırken attığı imzada ''son imzam'' kısmını ekleyen Fatih Terim'in sarı-kırmızılılara bir daha teknik direktör olarak dönmeyeceği artık netlik kazanmıştı. Abdullah Avcı'nın ayrılığının ardından Trabzonspor taraftarı sosyal medyada anket başlattı.

Fatih Terim'i bordo-mavili taraftarların bir çoğunun istemesi dikkatlerden kaçmadı.

2017 yılında Ersun Yanal'la yollarını ayıran Trabzonspor, Türkiye Futbol Direktörlüğü görevine son verilen Fatih Terim'le görüşmüş fakat anlaşma sağlayamamıştı. Trabzospor yönetiminin, bordo-mavili taraftarların bu isteği sonrası ikinci kez Fatih Terim hamlesi yapması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fatih Terim'in yakın çevresinden alınan bilgilere göre, deneyimli çalıştırıcı Türkiye'de görev yapmak istemiyor. Avrupa ve Suudi Arabistan'dan kendisine gelen teklifleri sırasıyla reddeden Fatih Terim, güzel bir proje olması halinde yelkenlerini Avrupa'ya açacak.