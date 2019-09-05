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Trabzonspor Süper Lig’de son 3 sezonun en iyi başlangıcını yaptı

Yeni sezon umut veren bir görüntüyle başlayan Trabzonspor, Süper Lig’de son 3 sezonun en iyi başlangıcını yaptı.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:22
Trabzonspor Süper Lig’de son 3 sezonun en iyi başlangıcını yaptı

Yeni sezon umut veren bir görüntüyle başlayan Trabzonspor, Süper Lig’de son 3 sezonun en iyi başlangıcını yaptı.


Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde pozitif bir görüntü sergileyen Trabzonspor, 4 yıl aradan sonra UEFA Avrupu Ligi’nde gruplara kalma başarısı gösterirken, Süper Lig’de ise son 3 sezonun en iyi başlangıcını yaptı. Bordo-mavililer bu sezonu ilk 3 .haftasında deplasmanda Kasımpaşa ve Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalırken evinde ise Yeni Malatyaspor’u 2-1 mağlup ederek 5 puan topladı. Söz konusu maçlarda 4 gol atan Karadeniz ekibi kalesinde ise 3 gol gördü. İlk 3. hafta itibariyle bordo-mavililer 5. sırada yer alarak son 3 sezonun en iyi sıralamasını ve puanını elde etti.


Bordo-mavililer 2018-19sezonundaoynadığı 3 maçta 1’er galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik elde etti. Attığı 5 gole karşılık kalesinde 5 gol gördü ve 4 puan toplayarak 9. sırada yer aldı. 2017-18 sezonunda da 1’er galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik elde eden Trabzonspor attığı 6 gole karşılık kalesinde ise 6 gol gördü ve 4 puan toplayarak 8. sırada yer aldı. 2016-17 sezonunda ise 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan bordo-mavililer attığı 2 gole karşılık ise kalesinde 3 gol gördü ve 3 puan elde ederek 13. sırada yer aldı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:22
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