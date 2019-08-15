Trabzonspor Sparta Prag maçı kaç kaç bitti? İşte Trabzonspor Sparta Prag maç özeti Bugün gerçekleştirilen Trabzonspor Sparta Prag maçı kaç kaç bitti?sorusu sporseverler tarafından merak ediliyor. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Sparta Prag'ı 2-1 yenerek kalarak tur atlayan taraf oldu. İlk maçta 2-2 berabere kalan Trabzonspor toplamda 4-3'lük skorla Prag ekibini eledi. Temsilcimizin golü 11. dakikada Sörloth'ten ve 90+8'de Novak'tan geldi. İşte Trabzonspor Sparta Prag maç özeti...

Bugün gerçekleştirilen Trabzonspor Sparta Prag maçı kaç kaç bitti? sorusu sporseverler tarafından merak ediliyor. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Sparta Prag'ı 2-1 yenerek kalarak tur atlayan taraf oldu. İlk maçta 2-2 berabere kalan Trabzonspor toplamda 4-3'lük skorla Prag ekibini eledi. Temsilcimizin golü 11. dakikada Sörloth'ten ve 90+8'de Novak'tan geldi. İşte Trabzonspor Sparta Prag maç özeti... MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ Dk. 88: Plavsic ikinci sarı kartını gördü ve oyundan atıldı! Dk. 85: Trabzonspor avantajlı durumda. İki takımın da oyuncuları var güçleriyle mücadele ediyor. Özellikle Trabzonspor'un orta sahasının verdiği mücadele alkış alıyor. GOL! Dk. 78: Hlozek'in şık plasesiyle skor 1-1'e geldi. Dk. 69: Sörloth ile Ekuban'ın şık paslaşmasında top Abdülkadir'e geldi. Abdülkadir Ömür uzak direğe plase göndermek istedi ancak top dışarı gitti. Dk. 55: Kanga ile Sparta Prag tehlike buldu ancak top auta gitti. Dk. 46: İkinci yarı başladı. Dk. 45+3: Üst üste Prag akınları sonrası nefes kesen maçta ilk yarı sona erdi! Dk. 39: Sparta Prag gole yaklaştı. Hlozek'in uzaktan şutunda Uğurcan başarılı! NASIL KAÇTI! Dk. 23: Pereira'nın ortasında Abdülkadir Ömür yakın mesafeden kafayı vurdu, kaleci başarılı oldu seken topa yakın mesafeden vurmak isteyen A. Ömür'ün çabası topun ağlara gitmesine yetmedi. Praglı oyuncular kendilerini siper etti! Dk. 22: Trabzonspor zaman zaman Nwakaeme ile sol kanattan etkili geliyor ancak oyuna golden sonra denge geldi diyebiliriz. GOL! Dk. 11: Sosa'nın ortasında Sörloth kafa golüyle temsilcimizi 1-0 öne geçirdi! Dk. 6: Trabzonspor maça çok tempolu başladı! Dk. 1: Maç başladı!

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.