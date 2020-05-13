Trabzonspor, Soma'daki maden faciasında hayatını kaybedenleri andı
Trabzonspor Kulübü, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçi anısına paylaşımda bulundu.
Trabzonspor Kulübü, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçi anısına paylaşımda bulundu.
Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından, "Soma" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Hayatını kaybeden madencilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verildi.