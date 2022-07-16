Trabzonspor-Slovacko maçı kaç kaç bitti?
Trabzonspor maç sonucu | Süper Lig'in sezon şampiyonu Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip son olarak hazırlık maçında Çekya takımı Slovacko ile karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
Trabzonspor hazırlık maçında Çekya ekibi Slovacko ile karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç biti?
Trabzonspor-Slovacko maçı kaç kaç bitti?
Trabzonspor ile Slovacko 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavili ekibin golleri Kouassi'den geldi. Konuk ekibin gollerini ise Holzer kaydetti.