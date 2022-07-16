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Spor Trabzonspor-Slovacko maçı kaç kaç bitti?
Spor

Trabzonspor-Slovacko maçı kaç kaç bitti?

Trabzonspor maç sonucu | Süper Lig'in sezon şampiyonu Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip son olarak hazırlık maçında Çekya takımı Slovacko ile karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-07-16 21:27:00 -
Trabzonspor-Slovacko maçı kaç kaç bitti?

Trabzonspor hazırlık maçında Çekya ekibi Slovacko ile karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç biti?

Trabzonspor-Slovacko maçı kaç kaç bitti?

Trabzonspor ile Slovacko 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavili ekibin golleri Kouassi'den geldi. Konuk ekibin gollerini ise Holzer kaydetti.

 

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