Trabzonspor Slovacko ile berabere kaldı
Trabzonspor, Slovenya Ulusal Futbol Merkezi'nde hazırlık maçında karşılaştığı FC Slovácko ile 2-2'lik skorla beraber kaldı.
Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor kamptaki ikinci hazırlık maçında FC Slovácko ile karşılaştı. Karşılaşma, Slovenya Ulusal Futbol Merkezi'nde saat 19.00'da gerçekleşti.
Maçın 17 ve 27’nci dakikalarında Holzer'in golleriyle Slovacko 2-0 öne geçti. Fırtına’dan Kouassi 43'ncü dakikada farkı 1'e indiren golü buldu ve skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1'lik Slovacko üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarının 65’nci dakikasında Kouassi’nin attığı gol ile Fırtına beraberliği yakaladı. Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında Slovacko ile 2-2berabere kaldı.
İlk 11'ler:
Trabzonspor: Muhammet Taha, Larsen, Ahmetcan, Hugo, Eren, Berat, Hamsik, Bakasetas, Vişça, Kouassi, Djaniny
Slovacko: Nguyen, Doski, Hofmann, Kadlec, Danicek, Reinberk, Holzer, Havlik, Travnik, Petrzela, Vecheta