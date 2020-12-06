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Spor Trabzonspor seri peşinde
Spor

Trabzonspor seri peşinde

Süper Lig’in 11’inci haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek olan Trabzonspor, bu karşılaşmayı kazanıp ligde 21 maç sonra üst üste 3 maçlık galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 14:28:00 -
Trabzonspor seri peşinde

Süper Lig’de 2020-21 sezonuna iyi başlayamayan ancak teknik direktör Abdullah Avcı’nın göreve gelmesinin ardından sonraki iki maçını kazanan Trabzonspor, yarın sahasında Demir Grup Sivasspor’u ağırlayacak. Bordo-mavililer, bu karşılaşmayı kazanarak ligde 21 maç sonra 3 maçlık galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Medical Park Stadyumu’nda saat 19.30’da başlayacak karşılaşmada Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Kadroda tek değişiklik bekleniyor

Trabzonspor’da Pereira, kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Tedavi gören ve takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Kamil Ahmet’in durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı’nın, MKE Ankaragücü maçından farklı olarak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sadece cezalı Pereira’nın yerine sağ bekte Serkan Asan’a forma vermesi bekleniyor.

Muhtemel kadro

Karadeniz ekibinin muhtemel 11’i şöyle: "Uğurcan- Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe."

SAKAT: Kamil Ahmet (Belirsiz)

CEZALI: Pereira

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