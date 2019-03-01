Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi





İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig kulübü Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, bordo-mavililerin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ümraniyespor ile oynadığı rövanş maçındaki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedenleriyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ile yapılan rövanş müsabakasının ardından rakibine tokat attığı gerekçesiyle kırmızı kart gören Akhisarsporlu futbolcu Elvis Manu'nun tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verildiği belirtildi.

Öte yandan Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Hatayspor'un çirkin ve kötü tezahürat ile stada usulsüz seyirci alınması nedenleriyle disipline gönderildiği aktarıldı. Ümraniyespor'un ise saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.



