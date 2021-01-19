Trabzonspor Papu Gomez’e kancayı attı
Trabzonspor, Atalanta'dan ayrılacağını açıklayan yıldız futbolcu Papu Gomez'e kancayı attı. Yönetimin 32 yaşındaki Arjantinli yıldıza 2.5 yıllık sözleşme teklif ettiği belirlendi.
Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Trabzonspor'dan müthiş bir hamle geldi. Bordo-Mavililer, Atalanta'dan ayrılacağını açıklayan Papu Gomez'e resmi teklif yaptı. Yönetimin 32 yaşındaki Arjantinli yıldıza 2.5 yıllık sözleşme teklif ettiği belirlendi.
Trabzonspor, Atalanta'ya ise 4 taksitte ödenmek koşuluyla 3 milyon Euro önerdi. Ayrıca bonus maddeleri de teklif edildi. Şimdi gözler Gomez ve Atalanta'nın vereceği yanıta çevrildi.
Kaynak: Takvim