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Spor Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı için İstanbul'a gitti
Spor

Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı için İstanbul'a gitti

Süper Lig'in 26. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul'a gitti.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 16:37:00 -
Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı için İstanbul'a gitti

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı son çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takımda, cezalı olan Anthony Nwakame, sakatlıkları devam eden Anders Trondsen, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Kovid-19 testi pozitif çıkan 7 oyuncu olmak üzere, toplam 11 eksik bulunuyor.

Karadeniz ekibinin eksikler nedeniyle altyapıdan takviye ettiği 21 futbolcudan oluşan kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

"Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Adem Ağaoğlu, Vitor Hugo, Edgar Ie, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi, Faruk Can Genç, Hakan Yeşil, Süleyman Cebeci, Berat Özdemir, Flavio Da Silva, Yunus Mallı, Anastasios Bakasetas, Yusuf Sarı, Safa Kınalı, Caleb Ekuban, Djaniny Semedo ve Benik Afobe."

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