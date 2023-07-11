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Spor Trabzonspor, Marc Bartra'nın sözleşmesini feshetti
Spor

Trabzonspor, Marc Bartra'nın sözleşmesini feshetti

Yeniakit Publisher
2023-07-11 18:43:00 -
Trabzonspor, Marc Bartra'nın sözleşmesini feshetti

Trabzonspor, İspanyol savunma oyuncusu Marc Bartra'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Marc Bartra Aregall arasındaki 15.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 8 taksit halinde toplam 1 milyon avro tutarında fesih tazminatı ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Slovenya kampında sabahki çalışmaya katılmayan Bartra'nın takım arkadaşlarıyla vedalaştığı öğrenildi.

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