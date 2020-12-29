  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor Kulübünün kurul başkan ve üyeleri, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti
Spor

Trabzonspor Kulübünün kurul başkan ve üyeleri, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-12-29 16:57:34 -
Trabzonspor Kulübünün kurul başkan ve üyeleri, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübünün kurul başkan ve üyeleri, 22 Aralık'ta vefat eden Özkan Sümer'in kabrini ziyaret etti.

Denetim kurulu başkanı Mahmut Ören, başkan vekili İsmet Keskin, üye Adil Kocabaş, sicil kurulu başkanı Osman Çavuşoğlu, başkan vekili Hasan Basri Halisçelik, üye Gürhan Kulaçoğlu, arşiv ve müze kurulu başkanı Mehmet Salih Uzun, istişare kurulu başkan vekili Erol Tuna ve genel sekreter Kenan Atalay, Özkan Sümer'in Maçka ilçesindeki mezarına ziyaret gerçekleştirdi.

Kurul başkan ve üyeleri, Özkan Sümer'in yeğeni Abdulkadir Sümer'in de bulunduğu ziyarette Sümer'in mezarına çiçek bırakıp dua etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hücre evi baskınında şok görüntü! FETÖ abisini iğrenç fotoğrafları
Gündem

Hücre evi baskınında şok görüntü! FETÖ abisini iğrenç fotoğrafları

Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan "Güncel üniversite öğrenci yapılanması" soruşturması kapsamında düzenl..
Türkiye'nin farkı bir kez daha ortaya çıktı... Almanya'dan vatandaşlarına kabarık fatura!
Dünya

Türkiye'nin farkı bir kez daha ortaya çıktı... Almanya'dan vatandaşlarına kabarık fatura!

Koronavirüsün dünyada hızla yayılmasının ardından Türkiye yurtdışındaki vatandaşlarını ücretsiz bir şekilde tahliye ederken Almanya kendi va..
İçişleri Bakanlığı'ndan evlilik genelgesi... Eski zorunluluk kaldırıldı
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan evlilik genelgesi... Eski zorunluluk kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından evlenme işlemlerinde çiftlerden birinin ikametinin bulunduğu il ve ilçedeki evlendirme memurluğuna müracaat et..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay