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Trabzonspor Kulübünden taraftara uyarı

- Bordo-mavili kulüp, Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarına meşale ve kötü tezahürat konusunda uyarıda bulundu

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:35
Trabzonspor Kulübünden taraftara uyarı


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile yapacakları maç öncesinde taraftarını uyardı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve UEFA talimatları gereğince statlarda meşale yakmanın, su şişesi ve benzeri maddeler atmanın, kötü tezahüratta bulunmanın, statlara yanıcı ve yakıcı maddeler sokmanın yasak olduğu anımsatıldı.

Kulübün daha önce oynanan maçlarda taraftarların kötü tezahüratı nedeniyle ciddi oranda ceza ödediğine işaret edilen açıklamada, "Bu cezalar, her tekrarda katlanarak artmakta ve sonuç olarak daha da ağır boyutlara ulaşmaktadır. Ayrıca bu cezaların kulübümüze getireceği zararların yanı sıra sebebiyet verenler de yasa gereği maddi ve manevi çok ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklardır." ifadeleri kullanıldı.

Karşılaşma için toplu taşıma araçlarının kullanılmasına da özen gösterilmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada, maç boyunca taraftarların takımını centilmence desteklemeleri istenildi.

Öte yandan, Medical Park Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşma için saat 15.00'ten itibaren Trabzon Barosu önünden ve Pazarkapı peronlarından stada ring seferleri düzenlenecek.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 14:35
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  3. SÜPERLİG
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